ЕС экстренно усилит ограничения на импорт из Украины еще двух видов агропродукции: детали

С пятницы, 28 июня, Евросоюз намерен вслед за овсом утвердить возобновление тарифов на импорт украинского сахара и яиц. Они составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм. Так, блок планирует использовать "экстренный тормоз", призванный успокоить европейских фермеров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на ознакомленных лиц.

Импорт из Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на прошлой неделе были возобновлены тарифы для украинского овса в размере 89 евро за тонну, которые будут действовать до июня 2025 года. Аналогичное решение по яйцам и сахару должно быть принято 28 июня.

В статье говорится, что импорт овса достиг установленного ЕС верхнего предела – с 1 января было импортировано более 6440 тонн. Яйца и сахар также добились утвержденного максимума.

Журналисты отмечают, возобновление тарифов подчеркивает, насколько сложны будут переговоры Киева о вступлении во Всемирную торговую организацию. Украина является сельскохозяйственным государством, которое может производить продукты питания дешевле, чем страны-члены ЕС, и все равно станет главным получателем субсидий.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но украинское правительство ведет переговоры с Брюсселем об их повышении.

"Все правительства говорят, что они выступают за вступление Украины, но мы увидим. Переговоры по сельскому хозяйству будут очень сложными", – подчеркнул он.

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