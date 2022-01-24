ЕС экстренно выделит Украине 1,2 млрд евро: в чем срочность и куда пойдут деньги

Еврокомиссия предоставит Украине пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Причина – возможные агрессивные действия РФ. Информацию подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Евро. Фото: УНН

Глава Еврокомиссии рассказала, что на прошлой неделе у нее состоялся откровенный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Ключевой темой в разговоре стала нависшая на украино-российской границе военная угроза со стороны Москвы. Учитывая те вызовы, с которыми сегодня столкнулась Украина было принято решение выделении дополнительного финансирования стране, которое должно помочь Киеву удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта. Пакет помощи включает в себя экстренные кредиты и гранты.

Первый транш в размере 600 млн евро Украина сможет получить сразу после того, как это решение поддержит Европейский совет и Европарламент.

Урсула фон дер Ляен также сообщила еще одну приятную новость для Украины. Совсем скоро Еврокомиссия должна приступить к работе над новой программой макрофинансовой помощи Украине. Финансирование, которое должно быть заложено в данной программе, пойдет на помощь в модернизации страны.

Также ЕС имеет свой инвестиционный план для Киева, который предполагает представление Украине до 6 млрд евро инвестиций.

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