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Блинкен ответил на упреки Зеленского: США не сидят, сложив руки

Энтони Блинкен отметил, что США не ждут и уже сегодня делают очень много для того, чтобы заставить Путина передумать нападать на Украину

сегодня, 13:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на упреки президента Украины Владимира Зеленского в сторону США о неготовности Запада сыграть на опережение и ввести антироссийские санкции уже сейчас, предотвратив попытку вторжения Москвы в Украину. Блинкен заявил, что Вашингтон вместе со своими партнерами предпринимает все возможное попытки, чтобы заставить Путина передумать и отказаться от идеи начинать новую войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", своей заявление Блинкен сделал в интервью каналу "CNN".

Блинкен ответил на упреки Зеленского: США не сидят, сложив руки

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен отметил, что США не заняли позицию выжидания. Есть множество подтверждений того, что Вашингтон сумел уже сейчас объединить не только Европу, но и другие страны в борьбе с российской агрессией. Кроме того, подчеркнул Блинкен, был определен и утвержден пакет санкций, который может быть введен в случае попытки России вторгнуться в Украину.

По словам госсекретаря США, также администрация Джо Байдена вводить санкции против тех лиц внутри Украины, которые сегодня пытаются подыгрывать агрессору, выступать против украинского правительства.

Энтони Блинкен добавил, президенту РФ Путину сегодня предложено два возможны варианты разрешения вопросов – это варианты диалога и дипломатии. При этом есть и другие механизмы, которые есть реакцией на возможную российскую агрессию.

Говоря о санкциях Блинкен отметил, что, если ввести их сейчас, тогда потеряется рычаг сдерживания. Пока со стороны Запада звучат призывы к России прекратить провокационные попытки вторгнуться в Украину, есть надежда, что в Москве их услышат.

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Источник: https://edition.cnn.com/
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