ЕС готовит финансовый прорыв для Украины: что скрыто за «репарационным кредитом» на 90 млрд евро

Европейская комиссия предлагает разделить так называемый "репарационный кредит" для Украины на два отдельных направления: финансирование производства и закупки вооружения, а также масштабную бюджетную поддержку. Последняя, по предложению ЕК, должна составить 90 млрд евро и будет предоставляться в течение 2026–2027 годов. Об этом говорится в публикации главы Бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласой.

Репарационный кредит.

Нардеп отметила, эти параметры обсуждались на встрече с председателем бюджетного комитета Европарламента и директором DG ECFIN Маартеном Вервеем. Украинская сторона представила свои ключевые финансовые потребности, после чего Еврокомиссия уточнила структуру будущего пакета.

Пидласа отметила, что бюджетная часть поддержки может быть оформлена как макрофинансовая помощь или направлена через программу Ukraine Facility. Условием получения средств остаётся выполнение и сохранение комплекса антикоррупционных и правовых реформ, предусмотренных ранее соглашениями между Киевом и ЕС.

Отдельным пунктом закрепляется принцип, согласно которому Украина должна будет возвращать кредитные средства только в случае получения репараций от России. Прежде чем инициативу можно будет реализовать, её должен одобрить Европейский совет.

