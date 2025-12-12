logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС ЄС готує фінансовий прорив для України: що приховано за «репараційним кредитом» на 90 млрд євро
НОВИНИ

ЄС готує фінансовий прорив для України: що приховано за «репараційним кредитом» на 90 млрд євро

У ЄС хочуть розділити "репараційний кредит" на дві частини

12 грудня 2025, 15:20
Автор:
Кравцев Сергей

Європейська комісія пропонує поділити так званий "репараційний кредит" для України на два окремі напрями: фінансування виробництва та закупівлі озброєння, а також масштабну бюджетну підтримку. Остання, на пропозицію ЄК, має скласти 90 млрд євро і надаватиметься протягом 2026–2027 років. Про це йдеться у публікації голови Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласою.

ЄС готує фінансовий прорив для України: що приховано за «репараційним кредитом» на 90 млрд євро

Репараційний кредит. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зазначила, що ці параметри обговорювалися на зустрічі з головою бюджетного комітету Європарламенту та директором DG ECFIN Маартеном Вервеєм. Українська сторона подала свої ключові фінансові потреби, після чого Єврокомісія уточнила структуру майбутнього пакету.

Підласа зазначила, що бюджетна частина підтримки може бути оформлена як макрофінансова допомога чи направлена через програму Ukraine Facility. Умовою отримання коштів залишається виконання та збереження комплексу антикорупційних та правових реформ, передбачених раніше угодами між Києвом та ЄС.

Окремим пунктом закріплюється принцип, згідно з яким Україна має повертати кредитні кошти лише у разі отримання репарацій від Росії. Перш ніж ініціативу можна буде реалізувати, її має схвалити Європейська рада.

Читайте також на порталі "Коментарі" – прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступить проти пропозиції Єврокомісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених російських активів, якщо ці гроші планують спрямувати на оборонні потреби. Про це прем'єр написав зі своєї сторінки Х.

Також видання "Коментарі" повідомляло – адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила призупинити запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю, щоб не зірвати торгове перемир'я та підготовку до нової зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на американських чиновників.




