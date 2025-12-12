logo

Главная Новости Мир ЕС Ни копейки Украине: какая страна пообещала блокировать "репарационный кредит"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ни копейки Украине: какая страна пообещала блокировать "репарационный кредит"

Роберт Фицо пообещал блокировать "репарационный кредит" Украине при любых обстоятельствах

12 декабря 2025, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступит против предложения Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги планируют направить на оборонные нужды. Об этом премьер написал на своей страничке Х.

Ни копейки Украине: какая страна пообещала блокировать "репарационный кредит"

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Фицо сообщил, что направил официальное письмо главе Европейского совета Антониу Коште, в котором предупредил: Словакия будет блокировать любые решения ЕС о финансировании военной поддержки Украины в 2026-2027 годах.

По словам словацкого премьера, конфликт в Украине "не имеет военного решения", а стратегия ЕС по помощи Киеву является "неправильной и неэффективной". Он подчеркнул, что не будет голосовать за выделение средств на войну, ссылаясь на свою "мирную политику".

Глава словацкого правительства также позитивно высказался о "мирных инициативах" президента США Дональда Трампа, заявив, что использование российских активов на нужды обороны якобы может помешать американским планам послевоенного восстановления Украины.

В своей речи он раскритиковал Киев, упомянув о "коррупционных скандалах" и прекращении транзита газа. По его словам, последнее нанесло Словакии ущерб.

В то же время политик подчеркнул, что его правительство "остается ответственным партнером" в гуманитарных вопросах: страна приняла около 200 тысяч украинских беженцев и работает над новыми инфраструктурными проектами.

Фицо также подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС, но отметил, что среди государств-членов растет скепсис относительно быстрого продвижения Киева на этом пути.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп набросился с критикой на Зеленского: почему застопорился мирный план завершения войны.




Источник: https://x.com/RobertFicoSVK/status/1999175557280305286?s=20
