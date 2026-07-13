ЕС готовит крупнейший санкционный удар: Каллас рассказала, кому в РФ не поздоровится

Европейский Союз пока не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, однако уже в понедельник министры иностранных дел стран ЕС могут принять крупнейший за все время список индивидуальных ограничительных мер. Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По ее словам, речь идет о включении в санкционный список сразу 250 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Если решение будет принято, это станет самым масштабным расширением персональных санкций с момента начала полномасштабной войны.

Каллас отметила, что работа над 21-м пакетом санкций продолжается, однако среди стран-членов Евросоюза пока отсутствует необходимый консенсус для его окончательного утверждения.

В то же время дипломат выразила надежду, что согласование нового списка персональных ограничений пройдет без задержек. По ее словам, эти меры являются прямым ответом на недавние российские удары по гражданским объектам и мирному населению Украины.

Ожидается, что новые санкции затронут представителей российского руководства, предприятий и организаций, которые, по мнению ЕС, причастны к поддержке российской военной машины и продолжающейся агрессии против Украины.

Таким образом, даже без утверждения нового комплексного пакета Брюссель намерен усилить давление на Москву, расширив круг лиц и компаний, которые столкнутся с европейскими ограничениями.

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