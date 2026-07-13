ЄС готує найбільший санкційний удар: Каллас розповіла, кому в РФ не поздоровиться

Європейський Союз поки не зміг узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, проте вже в понеділок міністри закордонних справ країн ЄС можуть вжити найбільшого за весь час переліку індивідуальних обмежувальних заходів. Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ повідомила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За її словами, йдеться про включення до списку санкцій одразу 250 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Росією. Якщо рішення буде ухвалено, це стане наймасштабнішим розширенням персональних санкцій з початку повномасштабної війни.

Каллас зазначила, що робота над 21-м пакетом санкцій триває, проте серед країн-членів Євросоюзу поки що немає необхідного консенсусу для його остаточного затвердження.

Водночас, дипломат висловила сподівання, що узгодження нового списку персональних обмежень пройде без затримок. За її словами, ці заходи є прямою відповіддю на нещодавні російські удари по цивільних об'єктах та мирному населенню України.

Очікується, що нові санкції торкнуться представників російського керівництва, підприємств та організацій, які, на думку ЄС, причетні до підтримки російської військової машини та агресії проти України.

Таким чином, навіть без затвердження нового комплексного пакету, Брюссель має намір посилити тиск на Москву, розширивши коло осіб і компаній, які зіткнуться з європейськими обмеженнями.

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