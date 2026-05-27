logo

BTC/USD

75559

ETH/USD

2067.57

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС готовит ловушку для новых членов: как могут принять Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС готовит ловушку для новых членов: как могут принять Украину

После скандалов с Орбаном в Брюсселе обсуждают беспрецедентный сценарий - новые страны ЕС временно лишат возможности блокировать ключевые решения Союза

27 мая 2026, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз начал обсуждать радикальную реформу расширения, которая может изменить правила вступления для будущих членов, включая Украину. В Брюсселе рассматривают возможность временного ограничения права вето для новых стран после их присоединения к ЕС. Причиной стали постоянные конфликты с Венгрией Виктора Орбана, которая неоднократно блокировала решения по санкциям против России и помощи Киеву.

ЕС готовит ловушку для новых членов: как могут принять Украину

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как сообщает британское издание The Guardian, в структурах ЕС обсуждается механизм, при котором новые государства-члены в первые годы после вступления не смогут автоматически блокировать решения в сфере внешней политики, санкций, налогов и бюджета. Такой подход европейские дипломаты уже называют "креативным компромиссом", который должен предотвратить паралич работы Союза после его дальнейшего расширения.

В Брюсселе опасаются, что ЕС с более чем 30 странами окажется неспособным оперативно принимать стратегические решения, если принцип единогласия сохранится в нынешнем виде. Опыт Венгрии стал для европейских столиц тревожным сигналом: Будапешт регулярно использовал право вето для давления на партнеров и торможения инициатив по Украине.

При этом европейские чиновники признают – идея юридически крайне сложная и может вызвать споры о равноправии членов ЕС. Фактически речь идет о создании двухуровневого членства, где новые страны временно получат ограниченное влияние на ключевые процессы внутри блока.

Одним из первых государств, к которому могут применить переходную модель, называют Черногорию. Страна уже близка к завершению переговоров о вступлении. Украина же рассматривается отдельно – из-за войны, масштабов будущего восстановления и стратегической роли в европейской безопасности.

В Германии и ряде других стран ЕС все громче звучат призывы отказаться от принципа единогласия. В Брюсселе понимают: без реформ расширение Союза может превратиться в источник постоянных политических блокировок.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС на грани раскола: в Брюсселе ищут "человека для Путина".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/may/26/eu-could-deny-new-member-states-veto-rights-as-bloc-pushes-for-enlargement

Новости

Все новости