ЕС готовит ловушку для новых членов: как могут принять Украину

Европейский Союз начал обсуждать радикальную реформу расширения, которая может изменить правила вступления для будущих членов, включая Украину. В Брюсселе рассматривают возможность временного ограничения права вето для новых стран после их присоединения к ЕС. Причиной стали постоянные конфликты с Венгрией Виктора Орбана, которая неоднократно блокировала решения по санкциям против России и помощи Киеву.

Как сообщает британское издание The Guardian, в структурах ЕС обсуждается механизм, при котором новые государства-члены в первые годы после вступления не смогут автоматически блокировать решения в сфере внешней политики, санкций, налогов и бюджета. Такой подход европейские дипломаты уже называют "креативным компромиссом", который должен предотвратить паралич работы Союза после его дальнейшего расширения.

В Брюсселе опасаются, что ЕС с более чем 30 странами окажется неспособным оперативно принимать стратегические решения, если принцип единогласия сохранится в нынешнем виде. Опыт Венгрии стал для европейских столиц тревожным сигналом: Будапешт регулярно использовал право вето для давления на партнеров и торможения инициатив по Украине.

При этом европейские чиновники признают – идея юридически крайне сложная и может вызвать споры о равноправии членов ЕС. Фактически речь идет о создании двухуровневого членства, где новые страны временно получат ограниченное влияние на ключевые процессы внутри блока.

Одним из первых государств, к которому могут применить переходную модель, называют Черногорию. Страна уже близка к завершению переговоров о вступлении. Украина же рассматривается отдельно – из-за войны, масштабов будущего восстановления и стратегической роли в европейской безопасности.

В Германии и ряде других стран ЕС все громче звучат призывы отказаться от принципа единогласия. В Брюсселе понимают: без реформ расширение Союза может превратиться в источник постоянных политических блокировок.

