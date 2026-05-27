ЄС готує пастку для нових членів: як можуть прийняти Україну

Європейський Союз почав обговорювати радикальну реформу розширення, яка може змінити правила вступу майбутніх членів, включаючи Україну. У Брюсселі розглядають можливість тимчасового обмеження права вето для нових країн після їхнього приєднання до ЄС. Причиною стали постійні конфлікти з Угорщиною Віктора Орбана, яка неодноразово блокувала рішення щодо санкцій проти Росії та допомоги Києву.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє британське видання The Guardian, у структурах ЄС обговорюється механізм, за якого нові держави-члени у перші роки після вступу не зможуть автоматично блокувати рішення у сфері зовнішньої політики, санкцій, податків та бюджету. Такий підхід європейські дипломати вже називають "креативним компромісом", який має запобігти паралічу роботи Союзу після його подальшого розширення.

У Брюсселі побоюються, що ЄС із більш ніж 30 країнами виявиться нездатним оперативно приймати стратегічні рішення, якщо принцип одностайності збережеться у нинішньому вигляді. Досвід Угорщини став для європейських столиць тривожним сигналом: Будапешт регулярно використовував право вето для тиску на партнерів та гальмування ініціатив щодо України.

При цьому європейські чиновники визнають – ідея є юридично вкрай складною і може викликати суперечки про рівноправність членів ЄС. Фактично йдеться про створення дворівневого членства, де нові країни отримають обмежений вплив на ключові процеси всередині блоку.

Однією з перших держав, до яких можуть застосувати перехідну модель, називають Чорногорію. Країна вже близька до завершення переговорів щодо вступу. Україна ж розглядається окремо – через війну, масштаби майбутнього відновлення та стратегічну роль у європейській безпеці.

У Німеччині та низці інших країн ЄС дедалі голосніше звучать заклики відмовитися від принципу одностайності. У Брюсселі розуміють: без реформ розширення Спілки може перетворитися на джерело постійних політичних блокувань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС на межі розколу: у Брюсселі шукають "людину для Путіна".



