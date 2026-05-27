logo_ukra

BTC/USD

75559

ETH/USD

2067.57

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС ЄС готує пастку для нових членів: як можуть прийняти Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС готує пастку для нових членів: як можуть прийняти Україну

Після скандалів з Орбаном у Брюсселі обговорюють безпрецедентний сценарій – нові країни ЄС тимчасово позбавлять можливості блокувати ключові рішення Союзу

27 травня 2026, 06:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз почав обговорювати радикальну реформу розширення, яка може змінити правила вступу майбутніх членів, включаючи Україну. У Брюсселі розглядають можливість тимчасового обмеження права вето для нових країн після їхнього приєднання до ЄС. Причиною стали постійні конфлікти з Угорщиною Віктора Орбана, яка неодноразово блокувала рішення щодо санкцій проти Росії та допомоги Києву.

ЄС готує пастку для нових членів: як можуть прийняти Україну

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє британське видання The Guardian, у структурах ЄС обговорюється механізм, за якого нові держави-члени у перші роки після вступу не зможуть автоматично блокувати рішення у сфері зовнішньої політики, санкцій, податків та бюджету. Такий підхід європейські дипломати вже називають "креативним компромісом", який має запобігти паралічу роботи Союзу після його подальшого розширення.

У Брюсселі побоюються, що ЄС із більш ніж 30 країнами виявиться нездатним оперативно приймати стратегічні рішення, якщо принцип одностайності збережеться у нинішньому вигляді. Досвід Угорщини став для європейських столиць тривожним сигналом: Будапешт регулярно використовував право вето для тиску на партнерів та гальмування ініціатив щодо України.

При цьому європейські чиновники визнають – ідея є юридично вкрай складною і може викликати суперечки про рівноправність членів ЄС. Фактично йдеться про створення дворівневого членства, де нові країни отримають обмежений вплив на ключові процеси всередині блоку.

Однією з перших держав, до яких можуть застосувати перехідну модель, називають Чорногорію. Країна вже близька до завершення переговорів щодо вступу. Україна ж розглядається окремо – через війну, масштаби майбутнього відновлення та стратегічну роль у європейській безпеці.

У Німеччині та низці інших країн ЄС дедалі голосніше звучать заклики відмовитися від принципу одностайності. У Брюсселі розуміють: без реформ розширення Спілки може перетворитися на джерело постійних політичних блокувань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС на межі розколу: у Брюсселі шукають "людину для Путіна".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/may/26/eu-could-deny-new-member-states-veto-rights-as-bloc-pushes-for-enlargement

Новини

Всі новини