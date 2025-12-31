logo

BTC/USD

88862

ETH/USD

2996.55

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС готовит мощный удар по РФ к годовщине ее вторжения в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС готовит мощный удар по РФ к годовщине ее вторжения в Украину

Welt пишет о том, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против РФ к годовщине ее вторжения в Украину

31 декабря 2025, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Послы Европейского Союза намерены принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Welt".

ЕС готовит мощный удар по РФ к годовщине ее вторжения в Украину

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, что санкции имеют целью дальнейшее наказание Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономики.

Планируются ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС других лиц и организаций, причем особое внимание будет уделяться лицам, ответственным за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.

По информации европейских дипломатов, также предусматриваются дополнительные санкции в энергетической и банковской сферах. Кроме того, планируется устранить лазейки для обхода существующих санкций.

В Брюсселе рассматривается возможность запрета импорта российского урана и, таким образом, введения санкций против Федерального агентства по атомной энергии России (Росатом).

Как отмечает издание, такие ограничения уже давно требуют многочисленные государства ЕС. Однако до сих пор существует сопротивление со стороны таких стран, как Франция и Бельгия.

По данным дипломатических кругов, эти государства могли бы покупать уран, необходимый для работы их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, но по более высоким ценам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство финансов США исключило из списка ограничений некоторые компании, которые продавали России подсанкционное оборудование, включая оборонный сектор. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут ли новые санкции против РФ в случае провала переговоров: Зеленский насторожил заявлением.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости