Трамп устал ждать: какое решение по санкциям против России приняли США
НОВОСТИ

Трамп устал ждать: какое решение по санкциям против России приняли США

США начинают постепенно снимать санкции с России

19 декабря 2025, 07:31
Автор:
Кравцев Сергей

Министерство финансов США исключило из списка ограничений некоторые компании, которые продавали России подсанкционное оборудование, включая оборонный сектор. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Трамп устал ждать: какое решение по санкциям против России приняли США

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Среди таких компаний – кипрская Veles International Limited и ее владелец Дмитрий Бугаенко. Она является дочерней фирмой инвестиционной компании, находящейся в Москве. В то же время под санкциями все еще остались московские юридические лица этой организации.

Кроме этого, США отменили санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, которые экспортировали в Россию подсанкционное оборудование, которое та использовала в своем военно--промышленном комплексе.

Также ограничения сняли и с финской компании Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджера, гражданки Финляндии Евгении Дремовой. Они поставляли российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

Сейчас США не разглашают причины такого решения. Кроме того, не известно, изменит ли Вашингтон свою политику в отношении российских компаний, которые были конечными получателями продукции от указанных посредников.

Интересно, что на встрече с послами европейских стран министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России.

По его словам, Минфин США может ввести дополнительные санкции уже на следующей неделе. Американского министра цитирует чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.




Источник: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251218
