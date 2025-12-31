ЄС готує потужний удар по РФ до роковин її вторгнення в Україну

Посли Європейського Союзу мають намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Welt".

Посилаючись на джерела, видання зазначає, що санкції мають на меті подальше покарання Москви за її агресивну війну проти України та додаткове ослаблення російської економіки.

Плануються обмеження на поїздки та заморожування активів у ЄС інших осіб та організацій, причому особлива увага приділятиметься особам, відповідальним за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.

За інформацією європейських дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній та банківській сферах. Крім того, планується усунути лазівки для обходу санкцій.

У Брюсселі розглядається можливість заборони імпорту російського урану і таким чином запровадження санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії Росії (Росатом).

Як зазначає видання, такі обмеження вже давно потребують численних держав ЄС. Однак, досі існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія.

За даними дипломатичних кіл, ці держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їх атомних електростанцій, також у Південній Африці, Австралії чи Канаді, але за вищими цінами.

