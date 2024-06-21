Европейский Союз в 14-м пакете санкций введет запрет на частные авиационные перелеты российских физических лиц, компаний и ведомств.

ЕС ужесточит санкции против россиян. Фото из открытых источников

Как пишет журнал EUobserver, после введения ограничения богатые россияне не смогут совершать перелеты на отдых частными рейсами, а компании — направлять сотрудников на деловые встречи. В качестве примеров издание приводит рейсы "о перевозке в определенные места отдыха" или "для перевозки сотрудников на деловые встречи".

Как известно, в 2022 году Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Россия в ответ ввела аналогичные меры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.