ЕС готовит новые правила для будущих членов: что это значит для Украины

Европейская комиссия до конца сентября должна представить предложения по новому механизму ограничений и предохранителей для стран, стремящихся вступить в Европейский Союз. Об этом заявил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн перед началом неформальной встречи министров ЕС 4 сентября.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам Бирна, вопросы будущих предохранителей министры стран-членов обсудят уже сейчас. Впоследствии к дискуссии должен присоединиться еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт, отвечающий за темы безопасности и демократии.

Ирландский министр подчеркнул, что механизм предохранителей может стать непосредственной частью договоров о вступлении новых государств в Евросоюз. Таким образом Брюссель стремится заранее определить инструменты реагирования на возможные проблемы после присоединения страны к Союзу.

"Обсуждение предохранительных механизмов" Бирн назвал ключевой частью процесса расширения ЕС. По его словам, государства-члены должны определить, в каких сферах необходимы дополнительные гарантии и как они должны работать.

Отдельно министр привел пример Черногории, отметив, что вопрос предохранителей уже является важной составляющей ее переговорного процесса по вступлению.

Предложения Еврокомиссии ожидаются ближе к концу сентября. После этого страны-члены смогут более подробно оценить предложенную модель и определить, какие положения должны быть закреплены в соглашениях с будущими членами.

Новая дискуссия проходит на фоне усиленного внимания ЕС к верховенству права, демократическим институтам и безопасности в процессе расширения. Соответственно, будущим кандидатам придется не только выполнять критерии для вступления, но и соглашаться на дополнительные механизмы контроля и гарантий, которые могут действовать уже после членства.

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