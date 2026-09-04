ЄС готує нові правила для майбутніх членів: що це означає для України

Європейська комісія до кінця вересня має представити пропозиції щодо нового механізму обмежень і запобіжників для країн, які прагнуть вступити до Європейського Союзу. Про це заявив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн перед початком неформальної зустрічі міністрів ЄС 4 вересня.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами Бірна, питання майбутніх запобіжників міністри країн-членів обговорять уже зараз. Згодом до дискусії має долучитися єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт, який відповідатиме за теми безпеки та демократії.

Ірландський міністр наголосив, що механізм запобіжників може стати безпосередньою частиною договорів про вступ нових держав до Євросоюзу. Таким чином, Брюссель прагне заздалегідь визначити інструменти реагування на можливі проблеми після приєднання країни до Союзу.

"Обговорення запобіжних механізмів" Бірн назвав ключовою частиною процесу розширення ЄС. За його словами, держави-члени мають визначити, у яких саме сферах необхідні додаткові гарантії та як вони повинні працювати.

Окремо міністр навів приклад Чорногорії, зазначивши, що питання запобіжників уже є важливою складовою її переговорного процесу щодо вступу.

Пропозиції Єврокомісії очікуються ближче до кінця вересня. Після цього країни-члени зможуть детальніше оцінити запропоновану модель і визначити, які положення мають бути закріплені в угодах із майбутніми членами.

Нова дискусія відбувається на тлі посиленої уваги ЄС до верховенства права, демократичних інститутів та безпеки в процесі розширення. Відповідно, майбутнім кандидатам доведеться не лише виконувати критерії для вступу, а й погоджуватися на додаткові механізми контролю та гарантій, які можуть діяти вже після набуття членства.

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