Польща вимагає закрутити гайки росіянам: у ЄС запропонували нові обмеження

Євросоюзу необхідно посилити обмеження для російських дипломатів і громадян Росії на тлі гібридних атак, що почастішали, в європейських країнах. З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі глав МЗС країн Веймарського трикутника. Його слова цитує Politico.

Польща. Фото: з відкритих джерел

На думку польського міністра, російським дипломатам слід заборонити вільно пересуватися всім Шенгенським простором. Варшава пропонує дозволити їм перебувати лише у тих державах, де вони офіційно акредитовані, а також встановити обмеження на загальну кількість дипломатичних акредитацій.

Окремо Сікорський закликав переглянути правила видачі шенгенських віз громадянам РФ та запровадити обов'язкові біометричні перепустки для росіян, які в'їжджають на територію Євросоюзу.

"Росія намагається знищити ЄС зсередини", — заявив польський міністр, додавши, що Москва не повинна користуватися перевагами вільного пересування всередині блоку.

Сікорський також заявив, що російські дипломатичні установи в Європі можуть використовуватись для розвідувальної діяльності. За його оцінкою, у країнах ЄС зараз працюють понад дві тисячі російських дипломатів, причому близько 40% з них, як стверджує польська сторона, можуть виконувати завдання, які не пов'язані безпосередньо з дипломатією.

За словами міністра, частина таких співробітників може бути пов'язана із структурами, які беруть участь у гібридних операціях проти європейських держав.

Франція також не виключає подальшого посилення заходів. Глава французького МЗС Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий підтримати додаткові кроки, якщо ситуація цього вимагатиме.

Таким чином, питання про російських дипломатів та свободу їхнього переміщення може стати новою точкою тиску всередині ЄС. Польща пропонує не обмежуватись реакцією на окремі інциденти, а змінити правила для російських представників та громадян на рівні всього Євросоюзу.

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