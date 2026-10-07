ЕС готовит рекордный санкционный удар по России: что хотят включить в список

Послы стран Евросоюза в среду должны рассмотреть и одобрить масштабное расширение санкционного списка против России. Речь идет примерно о 1650 новых физических и юридических лицах, большинство из которых, по данным европейских дипломатов, связаны с российским военно-промышленным комплексом. Об этом сообщает Reuters.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Если пакет будет согласован, он станет крупнейшим по количеству новых санкционных позиций с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Инициатива подготовлена Европейской службой внешних связей (EEAS).

Особое внимание в новом списке уделено оборонной промышленности РФ. Около 1570 физических и юридических лиц, согласно информации дипломатов ЕС, имеют связи с российским военно-промышленным комплексом. Более половины из них, как утверждается, работают в сфере производства ракет.

После одобрения представителями стран ЕС документ должен перейти на следующий этап. Окончательное решение ожидается на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в следующий понедельник.

Масштаб нового пакета особенно заметен на фоне действующего санкционного режима. Сейчас в основном перечне ограничений ЕС против России находится чуть более 3000 физических и юридических лиц. Для включенных в него субъектов действуют различные меры, в том числе запрет на въезд в ЕС, ограничения на финансовые операции и замораживание активов.

При этом все новые позиции не обязательно будут включены именно в основной санкционный список по России. Часть физических и юридических лиц связана с РФ, но подпадает под другие правовые режимы Евросоюза. В частности, некоторые из них могут быть внесены в рамках ограничений, связанных с Северной Кореей.

Таким образом, Брюссель намерен существенно расширить давление именно на структуры, которые, по оценке европейской стороны, имеют отношение к российскому оборонному производству. Если решение пройдет все необходимые процедуры, новый пакет станет самым масштабным единичным расширением санкционных списков ЕС с 2022 года.

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