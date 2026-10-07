ЄС готує рекордний санкційний удар по Росії: що хочуть включити до списку

Посли країн Євросоюзу в середу мають розглянути та схвалити масштабне розширення списку санкцій проти Росії. Йдеться приблизно про 1650 нових фізичних та юридичних осіб, більшість із яких, за даними європейських дипломатів, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомляє Reuters.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Якщо пакет буде погоджений, він стане найбільшим за кількістю нових позицій санкцій з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Ініціатива підготовлена Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS).

Особливу увагу новому списку приділено оборонної промисловості РФ. Близько 1570 фізичних та юридичних осіб, згідно з інформацією дипломатів ЄС, мають зв'язки з російським військово-промисловим комплексом. Більше половини з них, як стверджується, працюють у сфері виробництва ракет.

Після схвалення представниками країн ЄС, документ має перейти на наступний етап. Остаточне рішення очікується на зустрічі міністрів закордонних справ держав Євросоюзу наступного понеділка.

Масштаб нового пакета особливо помітний на тлі чинного режиму санкцій. Нині переважно переліку обмежень ЄС проти Росії перебуває трохи більше 3000 фізичних і юридичних. Для включених до нього суб'єктів діють різні заходи, у тому числі заборона на в'їзд до ЄС, обмеження на фінансові операції та заморожування активів.

При цьому нові позиції не обов'язково будуть включені саме в основний список санкцій по Росії. Частина фізичних та юридичних пов'язана з РФ, але підпадає під інші правові режими Євросоюзу. Зокрема, деякі з них можуть бути внесені в рамках обмежень, пов'язаних із Північною Кореєю.

Таким чином, Брюссель має намір суттєво розширити тиск саме на структури, які, за оцінкою європейської сторони, стосуються російського оборонного виробництва. Якщо рішення пройде всі необхідні процедури, новий пакет стане наймасштабнішим поодиноким розширенням списків санкцій ЄС з 2022 року.

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