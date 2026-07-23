ЕС готовит рекордный удар по России: Каллас раскрыла детали крупнейших санкций за четыре года

Европейский Союз утвердил 21-й пакет санкций против России, который станет самым масштабным с начала полномасштабной войны. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, подчеркнув, что новые ограничения затрагивают сразу 218 позиций.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По словам главы европейской дипломатии, санкционный пакет направлен на дальнейшее ослабление финансовой, энергетической и оборонной базы России. Под ограничения попадают более ста российских банков и операторов криптовалютных сервисов, которые, по оценке Брюсселя, помогают обходить ранее введенные санкции.

Отдельный блок мер касается морских перевозок российской нефти. ЕС вводит санкции против более чем сорока судов так называемого "теневого флота", используемого для экспорта сырья в обход западных ограничений. Кроме того, под санкции попали несколько нефтеперерабатывающих предприятий в России и Беларуси, которые, как считают в Евросоюзе, продолжают обеспечивать финансирование российской военной машины.

Особое внимание в новом пакете уделено оборонной промышленности. В санкционные списки внесли свыше пятидесяти предприятий российского военно-промышленного комплекса, включая компании, задействованные в производстве дальнобойных беспилотников, применяемых для ударов по территории Украины.

Каллас также напомнила, что новые меры дополняют ограничения, введенные ранее против лиц, которых ЕС считает ответственными за убийства украинских военнопленных и гражданских лиц, а также против технологических компаний, участвующих в системе цифрового контроля и репрессий внутри России.

В Брюсселе заявляют, что санкционное давление будет усиливаться до тех пор, пока Москва продолжает военные действия против Украины и наносит удары по гражданской инфраструктуре.

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