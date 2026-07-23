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ЄС готує рекордний удар по Росії: Каллас розкрила деталі найбільших санкцій за чотири роки

Під обмеження потраплять сотні банків, десятки суден «тіньового флоту», нафтопереробні заводи та підприємства, що випускають російські ударні безпілотники

23 липня 2026, 13:50
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Кравцев Сергей

Європейський Союз затвердив 21 пакет санкцій проти Росії, який стане наймасштабнішим з початку повномасштабної війни. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, наголосивши, що нові обмеження торкаються відразу 218 позицій.

ЄС готує рекордний удар по Росії: Каллас розкрила деталі найбільших санкцій за чотири роки

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами глави європейської дипломатії, санкційний пакет спрямований на подальше ослаблення фінансової, енергетичної та оборонної бази Росії. Під обмеження потрапляють понад сто російських банків та операторів криптовалютних сервісів, які, за оцінкою Брюсселя, допомагають оминати раніше введені санкції.

Окремий блок заходів стосується морських перевезень російської нафти. ЄС вводить санкції проти більш ніж сорока судів так званого "тіньового флоту", що використовується для експорту сировини в обхід західних обмежень. Крім того, під санкції потрапили кілька нафтопереробних підприємств у Росії та Білорусі, які, як вважають у Євросоюзі, продовжують забезпечувати фінансування російської військової машини.

Особливу увагу у новому пакеті приділено оборонній промисловості. У списки санкцій внесли понад п'ятдесят підприємств російського військово-промислового комплексу, включаючи компанії, задіяні у виробництві далекобійних безпілотників, що застосовуються для ударів по території України.

Каллас також нагадала, що нові заходи доповнюють обмеження, введені раніше проти осіб, яких ЄС вважає відповідальними за вбивства українських військовополонених та цивільних осіб, а також проти технологічних компаній, які беруть участь у системі цифрового контролю та репресій у Росії.

У Брюсселі заявляють, що санкційний тиск посилюватиметься доти, доки Москва продовжує військові дії проти України і завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

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Джерело: https://x.com/kajakallas
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