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ЕС готовит Украине «дорожную карту» к членству: Брюссель хочет назвать сроки

Украина, Молдова, Албания и Черногория могут получить конкретный алгоритм реформ и ориентиры по завершению переговоров о вступлении в Евросоюз

28 сентября 2026, 10:43
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готовит новый формат продвижения наиболее перспективных стран-кандидатов. Украина, Молдова, Албания и Черногория могут получить специальные "дорожные карты", которые определят конкретные реформы и ориентировочные сроки завершения отдельных этапов переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Евросоюза.

ЕС готовит Украине «дорожную карту» к членству: Брюссель хочет назвать сроки

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По задумке Брюсселя, документы должны сделать процесс евроинтеграции более понятным и предсказуемым. Для каждой из четырех стран планируется определить ожидаемые результаты, приоритеты и примерные сроки закрытия переговорных кластеров.

При этом новые планы должны учитывать не только обязательства государств-кандидатов. Как отмечают европейские чиновники, продвижение переговоров зависит и от решений самих стран ЕС, поскольку на различных этапах требуется согласование государств-членов.

Представитель Еврокомиссии подтвердил подготовку подобных документов. По его словам, речь идет о создании более четкого механизма, который позволит наиболее продвинутым кандидатам понимать, какие именно реформы от них ожидаются и каких результатов необходимо достичь.

Для Украины такой подход может иметь особое значение: переговорный процесс с ЕС остается масштабным и требует проведения большого количества институциональных и законодательных реформ. Новые ориентиры потенциально позволят Киеву лучше планировать работу по отдельным направлениям.

При этом аналогичные документы пока не планируют распространять на все страны-кандидаты. В частности, речь не идет о Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине. Отдельный подход будет применяться к Грузии, Турции и Сербии, где евроинтеграционный процесс сталкивается с политическими и другими препятствиями.

Параллельно Брюссель рассматривает более широкую реформу политики расширения ЕС. Предлагаемая модель предусматривает постепенное сближение стран-кандидатов с Евросоюзом: по мере выполнения реформ они смогут получать дополнительные экономические преимущества и участвовать в совместных проектах.

Предварительные предложения европейские чиновники планируют представить государствам-членам 6 октября. Если инициатива получит поддержку, для Украины и других наиболее продвинутых кандидатов переговоры могут получить более четкую структуру и ориентиры по срокам.

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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-membership-action-plans-montenegro-ukraine-moldova-albania/
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