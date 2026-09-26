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Макрон заинтриговал ответом: готов ли он в третий раз стать президентом Франции

Французский лидер не сможет баллотироваться в 2027 году, однако впервые прямо заявил, что в будущем может снова побороться за президентское кресло

26 сентября 2026, 18:08
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности вновь возглавить страну после завершения своего нынешнего срока. Об этом он заявил в интервью, о котором сообщает Variety, отвечая на вопрос о перспективах возвращения в большую политику.

Макрон заинтриговал ответом: готов ли он в третий раз стать президентом Франции

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрон подтвердил, что Конституция Франции не позволяет ему баллотироваться на третий президентский срок подряд. Поэтому на выборах 2027 года действующий глава государства участвовать не сможет. По его словам, в мае следующего года его полномочия завершатся, после чего французские избиратели выберут нового президента.

При этом журналисты поинтересовались, допускает ли Макрон свое возвращение в Елисейский дворец после того, как конституционные ограничения перестанут действовать. Французский лидер не стал исключать такой вариант.

"Я ничего не исключаю", — отметил Макрон, добавив, что возвращение к президентской власти было бы необычным сценарием. При этом он подчеркнул непредсказуемость политической и личной судьбы, сравнив ее с сюжетом фильма.

Заявление обращает на себя внимание на фоне его прежних слов о планах после окончания президентского срока. Ранее Макрон говорил, что после ухода с должности не намерен продолжать политическую карьеру. Он подчеркивал, что до президентства не занимался политикой и не собирается возвращаться к ней после завершения своего мандата.

Теперь позиция французского президента звучит менее категорично. Формально о планах участвовать в будущих выборах Макрон не объявлял, однако впервые публично оставил такую возможность открытой. Таким образом, политическое будущее французского лидера после 2027 года пока остается неопределенным.

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