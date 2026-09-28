ЄС готує Україні «дорожню карту» до членства: Брюссель хоче назвати терміни

Європейський Союз готує новий формат просування найперспективніших країн-кандидатів. Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія можуть отримати спеціальні "дорожні карти", які визначать конкретні реформи та орієнтовні терміни завершення окремих етапів переговорів щодо вступу до ЄС. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців Євросоюзу.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За задумом Брюсселя, документи мають зробити процес євроінтеграції більш зрозумілим та передбачуваним. Для кожної із чотирьох країн планується визначити очікувані результати, пріоритети та приблизні терміни закриття переговорних кластерів.

При цьому нові плани мають враховувати не лише зобов'язання держав-кандидатів. Як зазначають європейські чиновники, просування переговорів залежить і від рішень самих країн ЄС, оскільки на різних етапах потрібне узгодження держав-членів.

Представник Єврокомісії підтвердив підготовку таких документів. За його словами, йдеться про створення чіткішого механізму, який дозволить найбільш просунутим кандидатам розуміти, які саме реформи від них очікуються і яких результатів необхідно досягти.

Для України такий підхід може мати особливе значення: переговорний процес із ЄС залишається масштабним та потребує проведення великої кількості інституційних та законодавчих реформ. Нові орієнтири потенційно дозволять Києву краще планувати роботу з окремих напрямків.

При цьому аналогічні документи поки що не планують поширювати на всі країни-кандидати. Зокрема, не йдеться про Косово, Північну Македонію та Боснію та Герцеговину. Окремий підхід застосовуватиметься до Грузії, Туреччини та Сербії, де євроінтеграційний процес стикається з політичними та іншими перешкодами.

Паралельно Брюссель розглядає ширшу реформу політики розширення ЄС. Запропонована модель передбачає поступове зближення країн-кандидатів із Євросоюзом: у міру виконання реформ вони зможуть отримувати додаткові економічні переваги та брати участь у спільних проектах.

Попередні пропозиції європейські чиновники планують подати державам-членам 6 жовтня. Якщо ініціатива отримає підтримку, для України та інших найбільш просунутих кандидатів переговори можуть отримати чіткішу структуру та орієнтири щодо термінів.

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