Лидеры Европейского Союза на встрече 6 марта обсудят назначение специального посланника, который будет представлять ЕС на возможных переговорах по "прекращению войны" России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом агентство Bloomberg узнало от информированных источников.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Специальный саммит ЕС, о созыве которого ранее объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, будет посвящен вопросам европейской обороны.

На встречу, как известно, приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

По информации Bloomberg, дискуссии на саммите будут направлены на выработку единой позиции по обороне – как для перевооружения Европейского континента, так и в отношении Украины.

Обсуждение коснется и назначения спецпредставителя для участия в будущих "мирных переговорах" по Украине, пишет агентство.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне потепления отношений между Россией и США в Кремле приказали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" главу Белого дома Дональда Трампа на тот случай, если переговоры с ним не принесут результатов. Об этом сообщает издание "Верстка".

Ранее "Комментарии" писали – у Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру.



