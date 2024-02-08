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ЕС готовится к торговой войне с США, если Трамп станет президентом

Европейские чиновники ожидают, что Трамп введет новые пошлины на товары из Европы

сегодня, 17:53
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Европе уже начали изучать возможные сценарии того, как победа Дональда Трампа на выборах в Америке отразится на экономических отношениях между ЕС и США. В Брюсселе опасается, что Трамп может развязать трансатлантическую торговую войну. Об этом пишет Bloomberg .

ЕС готовится к торговой войне с США, если Трамп станет президентом

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Анонимный европейский чиновник рассказал журналистам, что среди стран-членов ЕС есть уверенность, что возвращение Трампа в президентское кресло приведет к экономическим "принудительным действиям" в отношении Европы.

В материале говорится, что одним из предполагаемых сценариев, рассматриваемых ЕС, является введение в США 10-процентной базовой пошлины на весь импорт из Европы. Там опасаются, что Трамп прибегнет к "контрмерам" против налогов ЕС на цифровые услуги, которые предоставляют на рынке американские технологические гиганты.

Авторы материала утверждают, что США и ЕС до этого полностью не решили проблемы, которые Трамп создал за время своего первого президентского срока. В это время он ввел дополнительные пошлины на европейскую сталь и алюминий, ссылаясь на обеспокоенность национальной безопасностью США. ЕС ответил собственными контрмерами, и только в 2021 году, когда в США президентом стал Джо Байден, по этому вопросу удалось добиться "временного перемирия", хотя полностью проблема до сих пор не решена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын Трампа критикует республиканцев, которые соглашаются голосовать за помощь Украине. Дональд Трамп-младший заявил, что некоторые республиканцы идут в сговор с демократами, чтобы проголосовать за законопроект о помощи Украине. Сын Трампа назвал таких республиканцев "продажными".

Обсуждение пакета помощи для Украины, Израиля, Тайваня и защиты границ США началось еще в октябре 2023 года, однако с тех пор республиканцы постоянно выставляли новые условия и затягивают с принятием решения.



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