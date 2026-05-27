ЕС готовится вернуться к диалогу с Кремлем: Украина требует вмешательства Европы

Европейский Союз начинает осторожно менять подход к войне в Украине и рассматривает возможность активного участия в переговорах с Россией. Киев уже обратился к европейским партнерам с призывом подключиться к процессу прекращения войны, а первые предметные обсуждения стартуют на неформальной встрече глав МИД стран ЕС на Кипре.

По информации BBC, в Брюсселе усиливается понимание того, что попытки США стать главным посредником в переговорах с Москвой фактически зашли в тупик. На этом фоне европейские столицы стремятся вернуть себе влияние на дипломатический процесс, опасаясь, что возможные будущие договоренности могут быть достигнуты без учета интересов Украины и безопасности Европы.

Именно поэтому на встрече на Кипре министры иностранных дел обсудят новые механизмы взаимодействия с Кремлем. Среди вариантов – назначение специального представителя ЕС или даже создание группы переговорщиков, которые могли бы вести контакты с российской стороной.

В то же время европейские дипломаты признают: Москва воспринимает Евросоюз как сторону конфликта из-за масштабной военной помощи Киеву. Это резко осложняет перспективы прямого диалога. В ЕС понимают, что Кремль вряд ли согласится на полноценные переговоры с европейцами без серьезного политического давления или изменения ситуации на фронте.

Неформальный саммит на Кипре должен стать площадкой для более откровенных дискуссий, чем официальные заседания в Брюсселе. Ожидается, что окончательное решение о возможной дипломатической миссии ЕС могут вынести уже на июньский саммит европейских лидеров.

Фактически Европа впервые за долгое время пытается перейти от роли финансового и военного донора Украины к самостоятельному политическому игроку в вопросе завершения войны.

