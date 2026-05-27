ЄС готується повернутись до діалогу з Кремлем: Україна вимагає втручання Європи

Європейський Союз починає обережно змінювати підхід до війни в Україні та розглядає можливість активної участі у переговорах з Росією. Київ уже звернувся до європейських партнерів із закликом підключитися до процесу припинення війни, а перші предметні обговорення стартують на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС на Кіпрі.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ВВС, у Брюсселі посилюється розуміння того, що спроби США стати головним посередником у переговорах з Москвою фактично зайшли в глухий кут. На цьому фоні європейські столиці прагнуть повернути собі вплив на дипломатичний процес, побоюючись, що можливих майбутніх домовленостей можна досягти без урахування інтересів України та безпеки Європи.

Саме тому на зустрічі на Кіпрі міністри закордонних справ обговорять нові механізми взаємодії із Кремлем. Серед варіантів – призначення спеціального представника ЄС або навіть створення групи переговорників, які могли б контактувати з російською стороною.

Водночас європейські дипломати визнають: Москва сприймає Євросоюз як бік конфлікту через масштабну військову допомогу Києву. Це різко ускладнює перспективи прямого діалогу. У ЄС розуміють, що Кремль навряд чи погодиться на повноцінні переговори з європейцями без серйозного політичного тиску чи зміни ситуації на фронті.

Неформальний саміт на Кіпрі має стати майданчиком для більш відвертих дискусій, ніж офіційні засідання у Брюсселі. Очікується, що остаточне рішення щодо можливої дипломатичної місії ЄС можуть винести вже на червневий саміт європейських лідерів.

Фактично Європа вперше за довгий час намагається перейти від ролі фінансового та військового донора України до самостійного політичного гравця у питанні завершення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС на межі розколу: у Брюсселі шукають "людину для Путіна".



