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ЕС хочет "купить" Орбана с помощью миллиардов евро: как это связано с Украиной

Высокопоставленный представитель сообщил, что, чтобы повлиять на голосование в Венгрии, блок рассчитывает рассмотреть статус пособий ЕС на миллиарды евро

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей
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ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку он стремится получить согласие Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева. Как передаёт портал "Комментарии", такую информацию озвучил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза, пишет "Reuters".

ЕС хочет "купить" Орбана с помощью миллиардов евро: как это связано с Украиной

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник принятого в декабре решения о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока.


Отмечается, что на кону также стоит предложение исполнительной комиссии ЕС заставить государства-члены вносить больший вклад в общую казну блока, чтобы в разы усилить финансовую поддержку украинского государства, которое продолжает давать отпор российской агрессии и имеет проблемы с экономикой. Это решение также ожидается позднее в этом году и требует единогласия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине, по словам президента Владимира Зеленского, состоялся "евросоюзовский" день, а именно – выездное заседание Совета по иностранным делам ЕС (впервые за границами Евросоюза). Ранее это событие историческим назвал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, обещавший поддержку нашей стране, несмотря на то, будет ли оказывает ее США. По словам Зеленского, на встрече речь шла о полноправном присоединении Украины к ЕС, о санкциях и попытках России их обойти, о важности обезопасить Черное море, о зерновом экспорте и продовольственной стабильности в мире. Что можно сказать по итогам этой встречи, которую проигнорировала Польша, как ранее и Форум оборонных индустрий, прошедший в выходные в Киеве? Что происходит с европейской поддержкой Украины в последнее время? Как улучшить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/billions-frozen-funds-hungary-table-eu-seeks-ukraine-support-2023-10-03/
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