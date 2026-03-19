ЕС хочет российскую нефть: зачем прибыла целая делегация в Украину

Эксперты Евросоюза прибыли в Украину, чтобы принять участие в проверке нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате обстрела России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Журналисты выяснили, что европейские эксперты прибыли сегодня в Украину для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Это происходит после того, как его закрытие в январе вызвало конфликт с Венгрией, которая блокирует предоставление Киеву кредита от ЕС.

Отметим, ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга, что официальный Киев не имеет никакой информации о миссии Евросоюза на нефтепровод "Дружба", о чем вчера писали СМИ.

По информации Тихого, у него нет данных, откуда взялись даты и детали этих поездок. Представитель МИД рассказал, что ранее Еврокомиссия обращалась к Украине с вопросами о приблизительных сроках ремонта нефтепровода, поврежденного во время российских ударов. Точных дат восстановления пока нет, стороны продолжают обмениваться информацией о ходе работ.

Европейский Союз предложил Украине финансовую и техническую помощь по восстановлению поставок нефти в Центральную Европу через нефтепровод "Дружба". Киев согласился с этой инициативой. Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

Решение было принято после российских ударов 27 января по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", которые привели к остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. В ответ Брюссель начал интенсивные переговоры со странами-членами и Украиной для скорейшего возобновления транзита.