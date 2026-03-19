ЄС хоче російську нафту: навіщо прибула ціла делегація до України

Експерти Євросоюзу прибули в Україну, щоб взяти участь у перевірці нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок обстрілу Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Журналісти з'ясували, що європейські експерти прибули сьогодні до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Це відбувається після того, як його закриття у січні викликало конфлікт із Угорщиною, яка блокує надання Києву кредиту від ЄС.

Зазначимо, раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив під час брифінгу, що офіційний Київ не має жодної інформації про місію Євросоюзу на нафтопровід "Дружба", про що вчора писали ЗМІ.

За інформацією Тихого, він не має даних, звідки взялися дати та деталі цих поїздок. Представник МЗС розповів, що раніше Єврокомісія зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу, пошкодженого під час російських ударів. Точних дат відновлення поки що немає, сторони продовжують обмінюватися інформацією про перебіг робіт.

Європейський Союз запропонував Україні фінансову та технічну допомогу щодо відновлення постачання нафти до Центральної Європи через нафтопровід "Дружба". Київ погодився із цією ініціативою. Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти.

Рішення було ухвалено після російських ударів 27 січня по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", які призвели до зупинення постачання нафти до Угорщини та Словаччини. У відповідь Брюссель розпочав інтенсивні переговори з країнами-членами та Україною для якнайшвидшого відновлення транзиту.