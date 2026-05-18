В Европейском Союзе продолжаются напряженные дискуссии о том, кто мог бы стать главным посредником в потенциальных переговорах с Россией по войне против Украины. Однако среди стран ЕС до сих пор нет единого мнения относительно кандидатуры, которая устроила бы как европейские столицы, так и Кремль.

Как сообщает Politico, среди возможных претендентов на роль переговорщика рассматриваются бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер-министр Италии Марио Драги.

Меркель в Европе воспринимают как политика, имеющего длительный опыт контактов как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, часть европейских дипломатов считает, что ее предыдущие попытки посредничества в отношениях с Москвой завершились провалом и не смогли предотвратить полномасштабную войну.

Президент Финляндии Александр Стубб, по данным издания, также проявлял интерес к роли посредника. Но вступление Финляндии в НАТО может сделать его неприемлемой фигурой для Кремля, где Альянс рассматривают как прямую угрозу.

Более нейтральным кандидатом некоторые страны ЕС называют Марио Драги. При этом сам бывший глава итальянского правительства публично пока не демонстрировал готовности участвовать в подобных переговорах.

Отдельное внимание приковано к главе европейской дипломатии Кая Каллас. Несмотря на многолетнюю жесткую антироссийскую позицию, Каллас недавно допустила возможность назначения специального посланника для контактов с Москвой.

Более того, на прошлой неделе она фактически намекнула на собственную готовность к этой роли, заявив журналистам, что умеет "распознавать ловушки России". Однако сразу несколько европейских дипломатов предупредили: для Путина кандидатура Каллас станет поводом для мгновенного отказа от любых переговоров.

"К сожалению, она сама исключила себя из списка возможных кандидатов", — признал один из дипломатов ЕС.

