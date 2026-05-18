ЄС шукає переговорника для Путіна: у кого з кандидатів найбільші шанси

У Європейському Союзі тривають напружені дискусії щодо того, хто міг би стати головним посередником у потенційних переговорах із Росією щодо війни проти України. Однак серед країн ЄС досі немає єдиної думки щодо кандидатури, яка б влаштувала як європейські столиці, так і Кремль.

Серед можливих претендентів на роль переговорника розглядаються колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Олександр Стубб та екс-прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Меркель у Європі сприймають як політика, яка має тривалий досвід контактів як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Однак частина європейських дипломатів вважає, що її попередні спроби посередництва у відносинах з Москвою завершилися провалом і не змогли запобігти повномасштабній війні.

Президент Фінляндії Олександр Стубб, за даними видання, також виявляв інтерес до ролі посередника. Але вступ Фінляндії до НАТО може зробити його неприйнятною фігурою для Кремля, де Альянс розглядають як пряму загрозу.

Більш нейтральним кандидатом деякі країни ЄС називають Маріо Драгі. При цьому сам колишній глава італійського уряду публічно поки що не демонстрував готовності брати участь у подібних переговорах.

Окрема увага прикута до глави європейської дипломатії Кая Каллас. Незважаючи на багаторічну жорстку антиросійську позицію, Каллас нещодавно припустилася можливості призначення спеціального посланця для контактів із Москвою.

Більше того, минулого тижня вона фактично натякнула на власну готовність до цієї ролі, заявивши журналістам, що вміє "розпізнавати пастки Росії". Однак одразу кілька європейських дипломатів попередили: для Путіна кандидатура Каллас стане приводом для миттєвої відмови від переговорів.

"На жаль, вона сама виключила себе зі списку можливих кандидатів", — визнав один із дипломатів ЄС.

