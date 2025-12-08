ЕС лихорадит: какой важный для Путина вопрос решили пробивать Венгрия и Словакия

Венгрия и, возможно, Словакия планируют обратиться в Европейский суд, чтобы заблокировать инициативу Европейского Союза по запрету импорта российского газа и нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X вечером 7 декабря.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, после утверждения плана RePowerEU Венгрия "совместно со Словакией" подаст ходатайство об аннулировании документа и будет требовать приостановить его действие на время судебного процесса. Сийярто подчеркнул, что странам придётся защищать свои интересы, поскольку запрет на российские энергоносители может серьёзно ударить по экономике региона.

Министр подчеркнул, что введение запрета поставит под угрозу энергобезопасность Будапешта и Братиславы.

"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведёт к резкому росту цен", — заявил Сийярто.

Он добавил, что такой шаг ЕС "неприемлем", учитывая зависимость обеих стран от трубопроводных поставок.

Кроме того, венгерский министр резко раскритиковал документ, назвав его "масштабным юридическим мошенничеством". По его словам, RePowerEU фактически представляет собой санкционную меру, а значит, должен приниматься только единогласно. "Этот регламент является санкционным мероприятием, которое требует единодушного одобрения. Он также противоречит договорам ЕС, в которых указано, что энергетическая политика является национальной компетенцией, и противоречит даже собственной оценке Европейской комиссии", — заявил Сийярто.

Будапешт и ранее критиковал европейские санкции против России, регулярно блокируя решения, требующие единогласного согласия стран-участниц. Сейчас Венгрия готовит юридические инструменты, чтобы остановить инициативу, которую считает угрозой собственной энергетической стабильности.

