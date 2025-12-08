ЄС лихоманить: яке важливе для Путіна питання вирішили пробивати Угорщина та Словаччина

Угорщина та, можливо, Словаччина планують звернутися до Європейського суду, щоб заблокувати ініціативу Європейського Союзу щодо заборони імпорту російського газу та нафти. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у соцмережі X увечері 7 грудня.

Орбан та Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, після затвердження плану RePowerEU Угорщина "спільно зі Словаччиною" подасть клопотання про анулювання документа та вимагатиме призупинити його дію на час судового процесу. Сійярто наголосив, що країнам доведеться захищати свої інтереси, оскільки заборона на російські енергоносії може серйозно вдарити по економіці регіону.

Міністр наголосив, що запровадження заборони поставить під загрозу енергобезпеку Будапешта та Братислави.

"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини і призведе до різкого зростання цін", — заявив Сійярто.

Він додав, що такий крок ЄС "неприйнятний" з огляду на залежність обох країн від трубопровідних постачань.

Крім того, угорський міністр різко розкритикував документ, назвавши його "масштабним юридичним шахрайством". За його словами, RePowerEU фактично є санкційним заходом, а отже, повинен прийматися тільки одноголосно. "Цей регламент є санкційним заходом, який потребує одностайного схвалення. Він також суперечить договорам ЄС, у яких зазначено, що енергетична політика є національною компетенцією, і суперечить навіть власній оцінці Європейської комісії", — заявив Сійярто.

Будапешт і раніше критикував європейські санкції проти Росії, регулярно блокуючи рішення, які потребують одностайної згоди країн-учасниць. Наразі Угорщина готує юридичні інструменти, щоб зупинити ініціативу, яку вважає загрозою власній енергетичній стабільності.

