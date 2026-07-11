ЕС может изменить правила для украинцев: кого могут лишить права на временную защиту

Эстония поддержала продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на два года – до 4 марта 2028 года. В то же время, в Европейском Союзе рассматривают новую норму, которая может изменить условия получения такого статуса для отдельных категорий украинцев.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

О поддержке соответствующего проекта решения Совета ЕС сообщил Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, страна и дальше готова предоставлять приют людям, которые не могут вернуться домой из-за боевых действий, оккупации или постоянных российских атак.

Вместе с тем, документ содержит принципиально новое предложение. Речь идет о возможности не предоставлять временную защиту гражданам Украины, не имеющим законных оснований для выезда за пределы страны в связи с исполнением воинского долга.

Впрочем, предложенные изменения не коснутся украинцев, уже пользующихся программой временной защиты. Они будут и дальше иметь право легально проживать в странах Евросоюза, работать, учиться, пользоваться медицинскими и социальными услугами.

Игорь Таро также призвал страны ЕС уже сейчас готовиться к постепенному завершению программы по окончании войны. По его мнению, государства должны разработать механизмы, позволяющие украинцам либо перейти на другие законные основания для проживания, либо безопасно вернуться домой.

В настоящее время временной защитой в странах Европейского Союза пользуется почти 4,5 миллиона украинцев. Окончательное решение о продолжении программы и возможных новых правилах еще должны согласовать все государства-члены ЕС.

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