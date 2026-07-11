ЄС може змінити правила для українців: кого можуть позбавити права на тимчасовий захист

Естонія підтримала продовження механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на два роки – до 4 березня 2028 року. Водночас у Європейському Союзі розглядають нову норму, яка може змінити умови отримання такого статусу для окремих категорій українців.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Про підтримку відповідного проєкту рішення Ради ЄС повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. За його словами, країна й надалі готова надавати прихисток людям, які не можуть повернутися додому через бойові дії, окупацію або постійні російські атаки.

Разом із тим документ містить принципово нову пропозицію. Йдеться про можливість не надавати тимчасовий захист громадянам України, які не мають законних підстав для виїзду за межі країни у зв'язку з виконанням військового обов'язку.

Втім, запропоновані зміни не торкнуться українців, які вже користуються програмою тимчасового захисту. Вони й надалі матимуть право легально проживати в країнах Євросоюзу, працювати, навчатися, користуватися медичними та соціальними послугами.

Ігор Таро також закликав країни ЄС уже зараз готуватися до поступового завершення програми після закінчення війни. На його думку, держави повинні розробити механізми, які дозволять українцям або перейти на інші законні підстави для проживання, або безпечно повернутися додому.

Наразі тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу користуються майже 4,5 мільйона українців. Остаточне рішення щодо продовження програми та можливих нових правил ще мають погодити всі держави-члени ЄС.

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