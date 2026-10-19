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ЕС может перечислить Украине €30 млрд до конца года: Брюссель выдвинул условие

Большая часть средств предусмотрена в рамках кредита для поддержки Украины. Для получения денег Киев должен продолжать проводить необходимые реформы

19 октября 2026, 17:50
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Кравцев Сергей

Украина может получить около 30 млрд евро финансовой поддержки от Европейского Союза до конца 2026 года. Однако дальнейшее предоставление средств будет зависеть от продолжения реформ. Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

ЕС может перечислить Украине €30 млрд до конца года: Брюссель выдвинул условие

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам представителя Еврокомиссии, прежде чем обсуждать финансовую помощь на 2027 год, необходимо учитывать запланированные выплаты в текущем году. Согласно имеющимся оценкам, их общий объем для Украины может составить около 30 млрд евро.

Уйвари уточнил, что основная часть этой суммы приходится на кредитную поддержку Украины. При этом определенная часть финансирования предусмотрена за пределами этого механизма.

"Для того, чтобы эти средства были выплачены, Украина должна продолжать проводить соответствующие реформы", — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Таким образом, получение ожидаемой финансовой помощи связано с выполнением Киевом необходимых преобразований. При этом конкретный график перечисления всей суммы и распределение средств в заявлении не уточнялись.

Отдельно Уйвари затронул оборонное направление поддержки Украины. По его словам, Еврокомиссии необходимо получить соглашения, которые лежат в основе уже утвержденных графиков поставок.

Это означает, что для реализации запланированных оборонных поставок европейским структурам предстоит завершить необходимую договорную работу.

Заявление Еврокомиссии касается ожидаемого финансирования Украины в 2026 году. Вопрос о поддержке на следующий год представитель ЕС предложил рассматривать отдельно, после оценки текущих финансовых планов и обязательств.

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