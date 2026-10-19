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ЄС може перерахувати Україні €30 млрд до кінця року: Брюссель висунув умову

Більшість коштів передбачено в рамках кредиту для підтримки України. Для отримання грошей Київ має продовжувати проводити необхідні реформи

19 жовтня 2026, 17:50
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Кравцев Сергей

Україна може отримати близько 30 млрд. євро фінансової підтримки від Європейського Союзу до кінця 2026 року. Однак подальше надання коштів залежатиме від продовження реформ. Про це заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

ЄС може перерахувати Україні €30 млрд до кінця року: Брюссель висунув умову

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Єврокомісії, перш ніж обговорювати фінансову допомогу на 2027 рік, необхідно враховувати заплановані виплати цього року. Згідно з наявними оцінками, їхній загальний обсяг для України може становити близько 30 млрд євро.

Уйварі уточнив, що основна частина цієї суми припадає на кредитну підтримку України. При цьому певну частину фінансування передбачено за межами цього механізму.

"Для того, щоб ці кошти було виплачено, Україна має продовжувати проводити відповідні реформи", — наголосив представник Єврокомісії.

Таким чином, отримання очікуваної фінансової допомоги пов'язане із виконанням Києвом необхідних перетворень. При цьому конкретний графік перерахування всієї суми та розподіл коштів у заяві не уточнювався.

Окремо Уйварі торкнувся оборонного напряму підтримки України. За його словами, Єврокомісії необхідно отримати угоди, які лежать в основі вже затверджених графіків постачання.

Це означає, що для реалізації запланованих оборонних поставок європейські структури мають завершити необхідну договірну роботу.

Заява Єврокомісії стосується очікуваного фінансування України у 2026 році. Питання про підтримку наступного року представник ЄС запропонував розглядати окремо після оцінки поточних фінансових планів та зобов'язань.

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