ЕС может создать новый фонд военной помощи Украине: в чем причина

Европейский Союз рассматривает все пути для преодоления блокирования Венгрией военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Венгрия уже почти 1,5 года блокирует 6 миллиардов евро, которые должны были компенсировать странам ЕС поставки вооружений для Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "El Pais".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

В ответ Евросоюз рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив участие Будапешта. Однако для создания такого фонда необходимо единогласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

Отмечается, министры иностранных дел стран ЕС обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Создание альтернативного фонда или другие обходные варианты обсуждаются, но требуют юридической проверки.

Кроме того, ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в США в ноябре.

ЕС сталкивается с растущим долгом перед странами, которые продолжают поставлять Украине военное оборудование, несмотря на блокировку компенсаций со стороны Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был шокирован словами, услышанными от европейских политиков в Европарламенте в его адрес. По словам Орбана, в ЕС хотят свергнуть действующее венгерское правительство и заменить его лояльным к Брюсселю.

Виктор Орбан в интервью венгерскому государственному радио пожаловался на критику, услышанную в Европарламенте. По словам премьер-министра Венгрии, в памяти венгров якобы было другое представление о Европе и европейской политике.



