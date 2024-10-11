Орбан в культурном шоке: венгерский премьер отреагировал на критику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был шокирован словами услышанными от европейских политиков в Европарламенте в его адрес. По словам Орбана, в ЕС хотят свергнуть действующее венгерское правительство и заменить его лояльным к Брюсселю.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью венгерскому государственному радио пожаловался на критику, услышанную в Европарламенте. По словам премьер-министра Венгрии, в памяти венгров якобы было другое представление о Европе и европейской политике.

"Мы думали, что там живут умные люди и что политические дебаты были на высшем уровне, но все это было полным беспорядком", — сообщают слова Орбана венгерские СМИ.

Орбан заявил, что находился в "культурном шоке", слушая, как европейские политики во главе с Урсулой фон дер Ляен "ненавистно" критикуют его, однако теперь он преодолел это состояние. По словам Орбана, в Брюсселе хотят свергнуть правительство Венгрии и заменить его на то, которое будет поддерживать решение ЕС.

Напомним, что в Европарламенте несколько политиков выступили с резкой критикой в сторону премьер-министра Виктора Орбана. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что венгерский лидер приравнивает жертву к агрессору в войне в Украине, немецкий депутат Мориц Кернер назвал Орбана "полезным идиотом" Путина, а Даниэль Фройнд назвал премьера Венгрии "самым коррумпированным политиком ЕС".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Орбана пытались совершить нападение.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Венгрии Петере Сиярто, который рассказал, почему его страна боится членства Украины в НАТО.