logo

BTC/USD

62069.51

ETH/USD

2436.22

LTC/USD

65.23

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан в культурном шоке: венгерский премьер отреагировал на критику
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан в культурном шоке: венгерский премьер отреагировал на критику

Виктор Орбан удивлен, какую политику проводит Европейский Союз по отношению к Венгрии.

сегодня, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был шокирован словами услышанными от европейских политиков в Европарламенте в его адрес. По словам Орбана, в ЕС хотят свергнуть действующее венгерское правительство и заменить его лояльным к Брюсселю.

Орбан в культурном шоке: венгерский премьер отреагировал на критику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью венгерскому государственному радио пожаловался на критику, услышанную в Европарламенте. По словам премьер-министра Венгрии, в памяти венгров якобы было другое представление о Европе и европейской политике.

"Мы думали, что там живут умные люди и что политические дебаты были на высшем уровне, но все это было полным беспорядком", — сообщают слова Орбана венгерские СМИ.

Орбан заявил, что находился в "культурном шоке", слушая, как европейские политики во главе с Урсулой фон дер Ляен "ненавистно" критикуют его, однако теперь он преодолел это состояние. По словам Орбана, в Брюсселе хотят свергнуть правительство Венгрии и заменить его на то, которое будет поддерживать решение ЕС.

Напомним, что в Европарламенте несколько политиков выступили с резкой критикой в сторону премьер-министра Виктора Орбана. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что венгерский лидер приравнивает жертву к агрессору в войне в Украине, немецкий депутат Мориц Кернер назвал Орбана "полезным идиотом" Путина, а Даниэль Фройнд назвал премьера Венгрии "самым коррумпированным политиком ЕС".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Орбана пытались совершить нападение.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Венгрии Петере Сиярто, который рассказал, почему его страна боится членства Украины в НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://444.hu/2024/10/11/orban-viktor-dobrev-klara-es-magyar-peter-hazassagat-ursula-von-der-leyen-celebralta-de-azert-nem-oda-buda
Теги:

Новости

Все новости