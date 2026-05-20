ЕС на следующей неделе обсудит кандидатов для переговоров с РФ: появилось новое имя

Европейский Союз начал закулисную борьбу за фигуру, которая может стать главным переговорщиком с Кремлем по вопросу завершения войны в Украине. Уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС во время встречи на Кипре обсудят потенциальных кандидатов для контактов с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Среди главных претендентов неожиданно оказались бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-глава Европейского центробанка Марио Драги. Также в кулуарах обсуждаются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего финского лидера Саули Ниинистьо, который, по данным источников, сохраняет рабочие контакты с Москвой.

Обсуждение активизировалось после того, как Вашингтон и Киев дали понять, что не возражают против параллельного европейского диалога с Россией. Администрация президента США Дональд Трамп, по информации FT, сообщила союзникам, что допускает отдельные контакты Европы с Кремлем одновременно с американскими мирными инициативами.

Украинские источники утверждают, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть представителем Европы "сильного действующего лидера" или фигуру уровня Драги, пользующегося авторитетом по всему ЕС.

При этом внутри Евросоюза уже растет напряжение. Некоторые страны опасаются, что сама дискуссия о переговорах с Кремлем лишь усилит раскол между государствами, которые выступают за жесткую линию в отношении России, и теми, кто готов искать компромисс.

На встрече на Кипре министры также намерены обсудить будущие "красные линии" ЕС в отношениях с Россией, условия возможного урегулирования войны и требования Европы к послевоенному порядку безопасности.

