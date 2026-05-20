Головна Новини Світ ЄС
ЄС наступного тижня обговорить кандидатів на переговори з РФ: з'явилося нове ім'я

У Європі готують власний канал переговорів із Кремлем, поки Трамп дає «зелене світло» на діалог із Москвою

20 травня 2026, 13:45
Кравцев Сергей

Європейський Союз розпочав закулісну боротьбу за фігуру, яка може стати головним переговорником із Кремлем щодо завершення війни в Україні. Вже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі на Кіпрі обговорять потенційних кандидатів для контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Серед головних претендентів несподівано опинилися колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель та екс-глава Європейського центробанку Маріо Драгі. Також у кулуарах обговорюються кандидатури президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього фінського лідера Саулі Ніїністьо, який, за даними джерел, зберігає робочі контакти з Москвою.

Обговорення активізувалося після того, як Вашингтон та Київ дали зрозуміти, що не заперечують проти паралельного європейського діалогу з Росією. Адміністрація президента США Дональд Трамп, за інформацією FT, повідомила союзників, що припускає окремі контакти Європи з Кремлем одночасно з американськими мирними ініціативами.

Українські джерела стверджують, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити представником Європи "сильного чинного лідера" або фігуру рівня Драги, який має авторитет по всьому ЄС.

При цьому всередині Євросоюзу вже зростає напруга. Деякі країни побоюються, що сама дискусія про переговори з Кремлем лише посилить розкол між державами, які виступають за жорстку лінію щодо Росії та тими, хто готовий шукати компроміс.

На зустрічі на Кіпрі міністри також мають намір обговорити майбутні "червоні лінії" ЄС у відносинах із Росією, умови можливого врегулювання війни та вимоги Європи до повоєнного порядку безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США тиснуть на Київ заради Лукашенка: що хоче отримати Вашингтон.




Джерело: https://www.ft.com/content/1dc0f6c9-d06f-404b-ba5b-3cf2588bd467?syn-25a6b1a6=1
