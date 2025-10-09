logo

ЕС наконец-то определился: будут ли сбивать российские самолеты
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС наконец-то определился: будут ли сбивать российские самолеты

Европарламент принял резолюцию с призывом сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве ЕС

9 октября 2025, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европарламент поддержал резолюцию с призывом к единому, скоординированному ответу Евросоюза на гибридные угрозы и провокации России. Документ осуждает "безрассудные и эскалационные действия" Москвы, включая нарушение воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, а также атаки дронов на критическую инфраструктуру Дании, Швеции и Норвегии.

ЕС наконец-то определился: будут ли сбивать российские самолеты

Провокации РФ. Фото: из открытых источников

Депутаты считают, что эти действия являются частью "систематической военной и гибридной войны России против ЕС" и призывают государства-члены выработать общую позицию для реагирования, в том числе через создание механизма быстрого уничтожения воздушных угроз.

Европарламент также дал зеленый свет идее "стены дронов" и инициативе "Восточный страж", поощряя любую инициативу, дающую право ЕС и его государствам-членам принимать "скоординированные, единые и пропорциональные меры против всех нарушений их воздушного пространства, включая сбитие воздушных угроз". Депутаты отмечают важность усиления гражданско-военной координации и оснащения власти современными системами противодействия беспилотникам на критических объектах – аэропортах, электростанциях, транспортных узлах.

В резолюзии отмечается, что ЕС должен продемонстрировать решительность и сигнализировать, что любая третья страна, пытающаяся нарушить суверенитет государства-члена, немедленно столкнется с местью.

Нашлось в резолюции отдельный пункт и для Украины.

Документ подчеркивает важность усиления оборонного сотрудничества с Украиной, особенно в сфере технологий беспилотников и контрмер. Европарламент призывает быстро принять законодательство по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP) и направить финансирование по инициативе SAFE для обучения и технической поддержки Украины.

Документ поддержали 469 депутатов, 97 проголосовали против, еще 38 воздержались.

Читайте на портале "Комментарии" — в ЕС снова боятся слить Россию: что теперь говорят о "стене дронов".




Источник: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251003IPR30664/call-for-a-unified-eu-response-to-russian-violations-and-hybrid-warfare-threats
