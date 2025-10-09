logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС ЄС нарешті визначився: чи будуть збивати російські літаки
ЄС нарешті визначився: чи будуть збивати російські літаки

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збивати літаки РФ у повітряному просторі ЄС

9 жовтня 2025, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європарламент підтримав резолюцію із закликом до єдиної, скоординованої відповіді Євросоюзу на гібридні загрози та провокації Росії. Документ засуджує "безрозсудні та ескалаційні дії" Москви, включно з порушенням повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також атаками дронів на критичну інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії.

ЄС нарешті визначився: чи будуть збивати російські літаки

Провокації РФ. Фото: з відкритих джерел

Депутати вважають, що ці дії є частиною "систематичної військової та гібридної війни Росії проти ЄС" і закликають держави-члени випрацювати спільну позицію для реагування, зокрема через створення механізму швидкого збиття повітряних загроз.

Європарламент також дав зелене світло ідеї "стіни дронів" та ініціативі "Східний вартовий", заохочуючи будь-яку ініціативу, яка дає право ЄС та його державам-членам вживати "скоординованих, єдиних та пропорційних заходів проти всіх порушень їхнього повітряного простору, включаючи збиття повітряних загроз". Депутати наголошують на важливості посилення цивільно-військової координації і оснащення влади сучасними системами протидії безпілотникам на критичних об’єктах – аеропортах, електростанціях, транспортних вузлах.

У резолюзії наголошується, що ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка третя країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з помстою.

Знайшлося у резолюції окремий пункт і для України.

Документ підкреслює важливість посилення оборонної співпраці з Україною, особливо у сфері технологій безпілотників та контрзаходів. Європарламент закликає швидко ухвалити законодавство щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP) та спрямувати фінансування через ініціативу SAFE для навчання та технічної підтримки України.

Документ підтримали 469 депутатів, 97 проголосували проти, ще 38 утрималися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЄС знову бояться злити Росію: що тепер говорять про "стіну дронів".




Джерело: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251003IPR30664/call-for-a-unified-eu-response-to-russian-violations-and-hybrid-warfare-threats
