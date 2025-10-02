У ЄС знову бояться злити Росію: що тепер говорять про «стіну дронів»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Чотири найбільші економіки ЄС закликають до обережності щодо нового плану протидії вторгненням дронів, виявляючи розбіжності з лідерами країн Балтії та Скандинавії. Про це йдеться у публікації Euraciv.
Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел
Прибувши на неформальний європейський саміт у Копенгагені в середу, лідери ЄС висловили різні думки щодо плану Європейської комісії з посилення безпеки повітряного простору вздовж східного флангу, відомого як "стіна дронів".
Президент Франції Еммануель Макрон, який зазвичай є одним із перших, хто підтримує оборонно-промислові проекти ЄС, висловився помітно обережно.
При цьому він наголосив, що не слід поспішати з реалізацією проекту.
Канцлер Німеччини Мерц повністю уникнув цієї теми напередодні переговорів у середу, зосередившись на конкурентоспроможності та подальшій підтримці України. Раніше цього тижня міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що стіна проти дронів не може бути реалізована ще кілька років.
Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес ухилився від запитань щодо пропозиції, вирішивши зосередитися на вразливості Європи до гібридних атак.
Прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявила, що європейська стіна проти дронів має враховувати великі кордони ЄС.
ЗМІ зазначає, зауваження чотирьох найбільших економік ЄС, які є найбільшими платниками бюджету блоку, свідчать про значну відстань у позиції між західними та східними країнами.
Читайте також на порталі "Коментарі" — добрі новини для України: які ідеї починають озвучувати в ЄС про стіну дронів.