У ЄС знову бояться злити Росію: що тепер говорять про «стіну дронів»

Чотири найбільші економіки ЄС закликають до обережності щодо нового плану протидії вторгненням дронів, виявляючи розбіжності з лідерами країн Балтії та Скандинавії. Про це йдеться у публікації Euraciv.

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

Прибувши на неформальний європейський саміт у Копенгагені в середу, лідери ЄС висловили різні думки щодо плану Європейської комісії з посилення безпеки повітряного простору вздовж східного флангу, відомого як "стіна дронів".

Президент Франції Еммануель Макрон, який зазвичай є одним із перших, хто підтримує оборонно-промислові проекти ЄС, висловився помітно обережно.

"Стіна дронів" є "складнішою", ніж просто встановлення "купола" або "стіни", – сказав французький лідер під час спілкування з представниками ЗМІ.

При цьому він наголосив, що не слід поспішати з реалізацією проекту.

"Нам потрібні сучасні системи попередження, щоб краще передбачати погрози, і ми маємо розробляти їх спільно", – зазначив президент Франції.

Канцлер Німеччини Мерц повністю уникнув цієї теми напередодні переговорів у середу, зосередившись на конкурентоспроможності та подальшій підтримці України. Раніше цього тижня міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що стіна проти дронів не може бути реалізована ще кілька років.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес ухилився від запитань щодо пропозиції, вирішивши зосередитися на вразливості Європи до гібридних атак.

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявила, що європейська стіна проти дронів має враховувати великі кордони ЄС.

"Якщо ми зробимо помилку, дивлячись лише на східний фланг і забуваючи, наприклад, що є також південний фланг, ми ризикуємо бути неефективними", — сказала вона.

ЗМІ зазначає, зауваження чотирьох найбільших економік ЄС, які є найбільшими платниками бюджету блоку, свідчать про значну відстань у позиції між західними та східними країнами.

