ЕС намерен нацелиться на партнера России

Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен предпринять решительные действия в отношении Индии, которая перепродает российские ресурсы на европейский рынок, в том числе и нефть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

После отказа Европейского Союза покупать российскую нефть в Кремле, начали искать новые рынки сбыта. Одним из них оказалась Индия, которая является важным покупателем российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, возможно, что российские ресурсы через Индию попадают на другие рынки, в том числе и в Европу.

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"Если дизельное топливо или бензин попадает в Европу... поступает из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены должны принять меры", — сказал Жозеп Боррель.

По мнению руководителя внешнеполитического ведомства Европейского Союза, следует смотреть на те страны, которые покупают индийскую нефть.

"Если продают, то потому, что кто покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", — добавил Боррель.

Пока ЕС не предпринимал никаких шагов, чтобы ограничить перепродажу индийской нефти российского происхождения в Европу, однако Боррель сказал, что собирается поднять этот вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия столкнулась с проблемами из-за российской нефти. Индийские компании не могут получить деньги от российских банков за продажу нефти из Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о серии взрывов на нефтепроводе "Дружба". Россия заявляет, что это "террористические" атаки на ее энергетическую инфраструктуру.