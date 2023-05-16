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ЕС намерен нацелиться на партнера России

Азиатская страна, резко увеличившая объемы импорта российской нефти может попасть под санкции ЕС.

сегодня, 14:05
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Автор:

Slava Kot

Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен предпринять решительные действия в отношении Индии, которая перепродает российские ресурсы на европейский рынок, в том числе и нефть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

ЕС намерен нацелиться на партнера России

Руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

После отказа Европейского Союза покупать российскую нефть в Кремле, начали искать новые рынки сбыта. Одним из них оказалась Индия, которая является важным покупателем российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, возможно, что российские ресурсы через Индию попадают на другие рынки, в том числе и в Европу.


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"Если дизельное топливо или бензин попадает в Европу... поступает из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены должны принять меры", — сказал Жозеп Боррель.

По мнению руководителя внешнеполитического ведомства Европейского Союза, следует смотреть на те страны, которые покупают индийскую нефть.

"Если продают, то потому, что кто покупает. И мы должны смотреть, кто покупает", — добавил Боррель.

Пока ЕС не предпринимал никаких шагов, чтобы ограничить перепродажу индийской нефти российского происхождения в Европу, однако Боррель сказал, что собирается поднять этот вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия столкнулась с проблемами из-за российской нефти. Индийские компании не могут получить деньги от российских банков за продажу нефти из Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о серии взрывов на нефтепроводе "Дружба". Россия заявляет, что это "террористические" атаки на ее энергетическую инфраструктуру.



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Источник: https://edition.cnn.com/
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