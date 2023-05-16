ЕС намерен нацелиться на партнера России

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Slava Kot
Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен предпринять решительные действия в отношении Индии, которая перепродает российские ресурсы на европейский рынок, в том числе и нефть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Руководитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель. Фото из открытых источников
После отказа Европейского Союза покупать российскую нефть в Кремле, начали искать новые рынки сбыта. Одним из них оказалась Индия, которая является важным покупателем российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, возможно, что российские ресурсы через Индию попадают на другие рынки, в том числе и в Европу.
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По мнению руководителя внешнеполитического ведомства Европейского Союза, следует смотреть на те страны, которые покупают индийскую нефть.
Пока ЕС не предпринимал никаких шагов, чтобы ограничить перепродажу индийской нефти российского происхождения в Европу, однако Боррель сказал, что собирается поднять этот вопрос.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия столкнулась с проблемами из-за российской нефти. Индийские компании не могут получить деньги от российских банков за продажу нефти из Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали о серии взрывов на нефтепроводе "Дружба". Россия заявляет, что это "террористические" атаки на ее энергетическую инфраструктуру.
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