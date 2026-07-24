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ЕС нанес новый удар по Кремлю: под санкции попал главный переговорщик Путина

Брюссель объяснил ограничения против Владимира Мединского его ролью в пропаганде, переговорах и распространении кремлевской версии войны

24 июля 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Европейский союз включил помощника президента России Владимира Мединского в новый, 21-й пакет санкций против РФ. В Брюсселе заявили, что чиновник играет одну из ключевых ролей в распространении кремлевской пропаганды и поддержке политики, направленной против Украины.

ЕС нанес новый удар по Кремлю: под санкции попал главный переговорщик Путина

Владимир Мединский. Фото: из открытых источников

Как сообщили в пресс-службе ЕС, Мединский не только остается многолетним советником Владимира Путина, но и является одной из центральных фигур российской государственной информационной кампании. Именно он неоднократно представлял Москву на международных переговорах, в том числе возглавлял российскую делегацию во время переговорного процесса с Украиной.

В Евросоюзе подчеркнули, что Мединский принимал активное участие в формировании официальной версии Кремля относительно войны. Он известен как автор учебных материалов, в которых Украина представляется частью так называемого "русского мира". Кроме того, европейские власти указывают, что российский чиновник публично оправдывал полномасштабное вторжение и отрицал факты незаконного вывоза украинских детей в Россию.

В Брюсселе считают, что подобная деятельность способствует подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, а также препятствует работе международных организаций. В пояснениях к санкционному решению отмечается, что речь идет не только об информационных манипуляциях, но и о системной поддержке политики Кремля.

Напомним, Владимир Мединский неоднократно выступал главным переговорщиком Москвы. В частности, именно он представлял российскую сторону на переговорах с Украиной, проходивших в Женеве в феврале нынешнего года. Теперь ему будет запрещен въезд в страны ЕС, а любые активы на территории Евросоюза подлежат блокировке в соответствии с новым санкционным режимом.

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Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601843
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