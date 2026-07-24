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ЄС завдав нового удару Кремлю: під санкції потрапив головний переговорник Путіна

Брюссель пояснив обмеження проти Володимира Мединського його роллю у пропаганді, переговорах та поширенні кремлівської версії війни

24 липня 2026, 07:37
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Кравцев Сергей

Європейський союз включив помічника президента Росії Володимира Мединського до нового, 21-го пакету санкцій проти РФ. У Брюсселі заявили, що чиновник грає одну з ключових ролей у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці політики, спрямованої проти України.

ЄС завдав нового удару Кремлю: під санкції потрапив головний переговорник Путіна

Володимир Мединський. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у прес-службі ЄС, Мединський не лише залишається багаторічним радником Володимира Путіна, а й є однією із центральних постатей російської державної інформаційної кампанії. Саме він неодноразово представляв Москву на міжнародних переговорах, зокрема очолював російську делегацію під час переговорного процесу з Україною.

У Євросоюзі наголосили, що Мединський брав активну участь у формуванні офіційної версії Кремля щодо війни. Він відомий як автор навчальних матеріалів, у яких Україна є частиною так званого "російського світу". Крім того, європейська влада вказує, що російський чиновник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення та заперечував факти незаконного вивезення українських дітей до Росії.

У Брюсселі вважають, що подібна діяльність сприяє підриву суверенітету та територіальної цілісності України, а також перешкоджає роботі міжнародних організацій. У поясненнях до санкційного рішення зазначається, що йдеться не лише про інформаційні маніпуляції, а й про системну підтримку політики Кремля.

Нагадаємо, Володимир Мединський неодноразово виступав головним переговорником Москви. Зокрема, саме він представляв російську сторону на переговорах з Україною, які проходили у Женеві у лютому цього року. Тепер йому буде заборонено в'їзд до країн ЄС, а будь-які активи на території Євросоюзу підлягають блокуванню відповідно до нового санкційного режиму.

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Джерело: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601843
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