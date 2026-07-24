ЄС завдав нового удару Кремлю: під санкції потрапив головний переговорник Путіна

Європейський союз включив помічника президента Росії Володимира Мединського до нового, 21-го пакету санкцій проти РФ. У Брюсселі заявили, що чиновник грає одну з ключових ролей у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці політики, спрямованої проти України.

Володимир Мединський. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у прес-службі ЄС, Мединський не лише залишається багаторічним радником Володимира Путіна, а й є однією із центральних постатей російської державної інформаційної кампанії. Саме він неодноразово представляв Москву на міжнародних переговорах, зокрема очолював російську делегацію під час переговорного процесу з Україною.

У Євросоюзі наголосили, що Мединський брав активну участь у формуванні офіційної версії Кремля щодо війни. Він відомий як автор навчальних матеріалів, у яких Україна є частиною так званого "російського світу". Крім того, європейська влада вказує, що російський чиновник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення та заперечував факти незаконного вивезення українських дітей до Росії.

У Брюсселі вважають, що подібна діяльність сприяє підриву суверенітету та територіальної цілісності України, а також перешкоджає роботі міжнародних організацій. У поясненнях до санкційного рішення зазначається, що йдеться не лише про інформаційні маніпуляції, а й про системну підтримку політики Кремля.

Нагадаємо, Володимир Мединський неодноразово виступав головним переговорником Москви. Зокрема, саме він представляв російську сторону на переговорах з Україною, які проходили у Женеві у лютому цього року. Тепер йому буде заборонено в'їзд до країн ЄС, а будь-які активи на території Євросоюзу підлягають блокуванню відповідно до нового санкційного режиму.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС готує рекордний удар по Росії: Каллас розкрила деталі найбільших санкцій за чотири роки.



