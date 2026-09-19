ЕС нанес удар по планам Кремля: как Брюссель отреагировал на российские «выборы» в Украине

Европейский Союз не признает проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины и не будет признавать их результаты. Об этом 18 сентября заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель рассматривает организацию российского голосования на оккупированных украинских территориях как нарушение международного права. В ЕС подчеркнули, что сама попытка провести выборы на этих территориях не создает оснований для изменения их международно признанного статуса.

Отдельно Виганд заявил, что ответственность может коснуться людей и структур, которые участвуют в организации голосования, а также тех, кто выдвигает свои кандидатуры на этих выборах. Таким образом, Евросоюз предупреждает о возможных последствиях для участников российского избирательного процесса на оккупированных территориях.

В Украине позиция Киева аналогична: Министерство иностранных дел ранее заявило, что российские выборы на временно оккупированных территориях не имеют юридических последствий и не могут изменить принадлежность украинских земель.

Кроме ситуации на оккупированных территориях, Виганд подверг критике проведение выборов непосредственно в России. Представитель Еврокомиссии заявил о дальнейшем ухудшении условий для политической конкуренции и об усилении давления на оппозиционные силы и гражданское общество.

В Брюсселе также обратили внимание на отсутствие приглашения для наблюдателей ОБСЕ, расценив это как несоблюдение Россией международных обязательств.

При этом Евросоюз заявил о намерении продолжать поддержку российских правозащитников, представителей гражданского общества и независимых средств массовой информации.

Российское голосование в Госдуму проходит 18–20 сентября 2026 года. Впервые в выборах участвуют территории Украины, которые Россия объявила своими после начала полномасштабной войны. Международное сообщество, включая ЕС и Украину, не признает российскую юрисдикцию над этими территориями.

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